В микрорайоне Славянка образовался нерукотворный «бассейн»

7 Март 2020 2020-03-07T11:50:41+03:00

Пройти от остановки автобуса до дома можно только в резиновых сапогах. Фото: vk.com/spb_today

Местные жители шутят, что теперь в Пушкинском районе можно проводить соревнования по плаванью

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Дожди, которые шли последние три дня подарили жителям микрорайона Славянка, что в Пушкинском районе Петербурга, бесплатный «бассейн». В него превратились газоны и обочины, которые залило водой.

- Просили бассейн в Славянке? Получайте! Совершенно бесплатно, и никакого абонемента не нужно, - иронизируют местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И настроение людей понятно. Пройти по узкой полоске суши, оставшейся между проезжей частью и водой не замочив ноги, практически невозможно. И если молодежь еще бодро прыгает через лужи и грязь, то пожилым людям и родителям с маленькими детьми совсем не до веселья.

- Кажется, Славянка претендует на проведение олимпийских игр по плаванию! Пора бежать в спортивный магазин за плавками, - пишут жители Славянки.

Другие, впрочем, отмечают, что для них такие потопы - дело привычное. каждую весну бывает.

- И это еще не снежная зима была, - подмечают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU