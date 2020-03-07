В Тихвине электрик пришел менять проводку, а нашел труп

7 Март 2020 2020-03-07T12:19:34+03:00

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Не самая приятная находка ждала электрика из Тихвина, который пришел менять проводку по вызову в одну из квартир города. Ему открыл хозяин, однако за дверью лежало тело человека. Испуганный ремонтник вызвал полицию.

- В 22:15 6 марта в полицию обратился мужчина 1976 года рождения, с сообщением о том, что около 22:00, прибыв в квартиру одного из домов 1-го Микрорайона для отработки заявки по замене электропроводки, обнаружил труп, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Приехавшие на вызов полицейские действительно обнаружили тело мужчины. При осмотре места происшествия выяснилось, что это 30-летний гость хозяина квартиры. И умер он не своей смертью - на теле нашлась резаная рана.

Сам хозяин был дома и рассказал, что выпивал с приятелем, но потом возник конфликт, он схватил нож и зарезал собутыльника.

Сейчас 46-летний мужчина задержан, в отношении него заведено дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU