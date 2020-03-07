2020-03-07T13:21:26+03:00
Общество

В Петербурге закрылось креативное пространство «Ткачи»

Здание на Обводном канале продали под бизнес-центр
Петр КИБЕР
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Вместо креативного пространства на Обводном, 60 будет очередной бизнес-центр. Фото: vk.com/tkachi_spaceВместо креативного пространства на Обводном, 60 будет очередной бизнес-центр. Фото: vk.com/tkachi_space
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Одного из крупнейших в Петербурге общественных центров больше не будет. Креативное пространство «Ткачи» объявило о своем закрытии. Причиной стала перепродажа здания на Обводном канале под коммерческое использование.

- Дорогие друзья! Креативное пространство «Ткачи» завершило свою работу. Мы больше не сдаем пространство под мероприятия. Спасибо за то, что были с нам, - говорится в сообщении, размещенном в группе «Ткачей» ВКонтакте.

Позднее стало известно, что стало причиной для закрытия общественного пространства. В интервью газете «Петербургский дневник» старший администратор «Ткачей» Вадим Гнатченко рассказал, что здание бывшей ткачцкой фабрики (отсюда и название) на Обводном, 60 продано известной сети петербургских бизнес-центров.

Напомним, что пространство площадью 10 тысяч квадратных метров располагалось в отреставрированной ткацкой фабрике с 2010 года. Здесь проходили концерты, лекции, выставки, благотворительные акции, детские праздники и так далее. В «Ткачах» находились магазины, рестораны и многое другое.

"Ткачи" закрываются и прощаются с друзьями. Фото: vk.com/tkachispace

"Ткачи" закрываются и прощаются с друзьями. Фото: vk.com/tkachispace

ИСТОЧНИК KP.RU

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