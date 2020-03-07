Пенсионерка из Сестрорецка отдала 200 тысяч мошенникам на «машину для внука»

7 Март 2020 2020-03-07T13:53:41+03:00

Поняв, что бабушку обманули, ее родные пошли в полицию

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Очередные бессердечные и бессовестные мошенники оставили без крупной суммы денег пожилого человека. На этот раз потерпевшей оказалась пенсионерка из Сестрорецка, которая отдала скопленное на «машину для внука».

- 6 марта поступило сообщение от женщины 1984 года рождения о том, что неизвестный злоумышленник совершил мошеннические действия в отношении ее 89-летней бабушки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Приехавшим на вызов оперативникам пожилая женщина рассказала, что около пяти вечера того же дня на ее телефон позвонил неизвестный мужчина и представился внуком. Он попросил дать 200 тысяч из скопленных бабушкой денег на покупку машины. За деньгами должен был зацти, якобы, его друг.

Пенсионерка согласилась и ей в дверь тут же позвонили. Женщина отдала стоявшему на пороге парню наличные, после чего тот ушел. Вернувшаяся через некоторое время домой внучка пенсионерки поняла что ее бабушку жестоко обманули.

Сейчас полиция завела дело о мошенничестве и ищет злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU