2020-03-07T15:25:45+03:00
Происшествия

Машину в кювете и с трупом в салоне нашли под Петербургом

Водитель иномарки был зверски убит
Петр КИБЕР
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Под Петербургом нашли машину с убитым водителем.Под Петербургом нашли машину с убитым водителем.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Машину, наполовину лежащую в кювете, нашли ночью 6 марта жители поселка Петро-Славянка, что в часе езды от Петербурга. Случайные прохожий подумал, что в машине может быть пьяный водитель и вызвал полицию. Однако реальность оказалась куда страшнее.

- Прибывшим нарядом ГИБДД обнаружен автомобиль «Киа Рио», в салоне которого, на водительском сидении, с множественными колото-резаными ранениями различных частей тела находился труп мужчины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Гаишники тут же вызвали на место оперативников и экспертов. Выяснилось, что погибший оказался гражданином Азербайджана, который только 3 марта отметил 28-й день рождения. Труп был буквально истыкан ножом -на теле насчитали больше двадцати ножевых ранений.

А вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался также гражданин Азербайджана 27 лет от роду. Его нашли на съемной квартире в Рабфаковском переулке. Мужчина рассказал, что ехал в машине со знакомым, когда возникла ссора. Тогда он схватился за нож и зарезал приятеля.

Теперь несдержанному иностранцу грозит до 15 лет по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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