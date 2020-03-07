Для помощи запертым на карантине студентам позвали волонтеров

7 Март 2020 2020-03-07T16:52:23+03:00

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Сидеть в двухнедельном карантине из-за того, что кто-то заболел коронавирусом - не сахар. Но и обеспечивать потребности 700 человек, а именно столько оказались заперты в общежитии медуниверситета имени Мечникова, тоже непросто. Для помощи своим коллегам члены волонтерского движения вуза позвали добровольцев.

- Ввиду последних новостей, которые обрушились на наш университет, призываем всех неравнодушных помочь в организации нормальных условий проживания своих коллег, которые с 4 марта оказались на 14-дневном карантине, - сообщает ВКонтакте волонтерское движение СЗГМУ им. И.И.Мечникова «Ориентир».

Все добровольцы должны быть старше 18 лет, иметь все необходимые прививки и возможность провести две недели в «чистом» секторе общежития. Им обещают зачесть пропущенные занятия без отработки и обеспечить всем необходимым.

- Мы надеемся на вашу отзывчивость и неравнодушие! Ведь все мы, будущие врачи, являемся живым примером для окружающих! - говорится в обращении.

И надо сказать, что оно сработало. Просьба о помощи была опубликована поздним вечером 6 марта, а уже утром следующего дня набор был закрыт.

А сами запертые на карантине студенты тем временем рассказали, как им живется и всего ли хватает.

Медики друг друга в беде не бросают. Фото: vk.com/szgmu.orientir

ИСТОЧНИК KP.RU