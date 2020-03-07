2020-03-07T17:06:52+03:00
Происшествия

На «Скандинавии» в кювет улетел «Киа» с пьяным водителем за рулем

Ему и пассажиру повезло - отделались испугом
Петр КИБЕР
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На "Скандинавии" пьяный водитель устроил ДТП.На "Скандинавии" пьяный водитель устроил ДТП.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пьяным море по колено, - гласит народная мудрость. А еще людям, в нетрезвом состоянии иногда удивительно везет. Так, на трассе «Скандинавия» в кювет улетел белый «Киа Рио». Обычно такое заканчивается трагически, но тут и водителю и пассажиру сильно повезло.

- Около 5 часов утра 7 марта в Выборгском районе Ленинградской области на 91 километре автодороги «Скандинавия» водитель «Киа», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в правый по ходу кювет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

При этом за рулем сидел не молодой «гонщик», а 55-летний мужчина. По счастью, пьяного за рулем не вынесло на встречную полосу, где он мог сгубить не только себя и пассажира, но и людей из других машин. И даже после вылета в кювет ему повезло. Травмы оказались несерьезными и от госпитализации он и его 42-летний пассажир отказались.

А вот лишения прав автомобилисту избежать вряд ли удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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