На «Скандинавии» в кювет улетел «Киа» с пьяным водителем за рулем

7 Март 2020 2020-03-07T17:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьяным море по колено, - гласит народная мудрость. А еще людям, в нетрезвом состоянии иногда удивительно везет. Так, на трассе «Скандинавия» в кювет улетел белый «Киа Рио». Обычно такое заканчивается трагически, но тут и водителю и пассажиру сильно повезло.

- Около 5 часов утра 7 марта в Выборгском районе Ленинградской области на 91 километре автодороги «Скандинавия» водитель «Киа», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в правый по ходу кювет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

При этом за рулем сидел не молодой «гонщик», а 55-летний мужчина. По счастью, пьяного за рулем не вынесло на встречную полосу, где он мог сгубить не только себя и пассажира, но и людей из других машин. И даже после вылета в кювет ему повезло. Травмы оказались несерьезными и от госпитализации он и его 42-летний пассажир отказались.

А вот лишения прав автомобилисту избежать вряд ли удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU