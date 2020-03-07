2020-03-07T17:52:59+03:00
Авто

Водители встали в очереди за транспондерами ЗСД, которые скоро станут платными

Со следующей недели за приборчик придется отдать тысячу рублей
Петр КИБЕР
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Водители встали в очередях за пока еще бесплатными транспондерами. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedВодители встали в очередях за пока еще бесплатными транспондерами. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Транспондер стал привычной вещью для петербургского автомобилиста. По нему намного дешевле ездить по ЗСД. Да и быстрее - не надо стоять на пунктах оплаты. Начиная с 2011 года бесплатно было роздано 700 тысяч таких устройств и казалось, что их получили все, кто хотел. Но только выяснилось, что транспондеры станут платными, как за ними тут же выстроились очереди.

- И снова очереди за транспондерами на ЗСД, - пишут горожане в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

До момент, так приборчик можно получить бесплатно, у автомобилистов осталось три дня. С началом рабочей недели (во вторник по случаю праздника), транспондеры станут платными.

- С 10.03.2020 действие программы по бесплатной выдаче транспондеров завершается. Устройство будет возможно либо приобрести в собственность, либо взять в аренду. Стоимость при покупке составляет 1000 рублей. Аренды – 50 рублей в месяц, - сообщает пресс-служба эксплуатанта ЗСД компании «Магистраль Северной столицы».

Специалисты напоминают, что срок службы транспондера 5-7 лет. Так что возможно в очереди стоят и те, кто хочет запастись устройством впрок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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