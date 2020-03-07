2020-03-07T19:26:49+03:00
Общество

Глава Комздрава Петербурга рассказал о состоянии второго пациента с коронавирусом

По словам Дмитрия Лисовца, заболевшая девушка чувствует себя хорошо, контачившие с ней люди обследуются
Петр КИБЕР
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Глава Комздрава рассказал о состоянии пациентки с коронавирусом.Глава Комздрава рассказал о состоянии пациентки с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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7 марта стало известно, что в Петербурге выявлен второй пациент с подтвержденным случаем коронавируса. Сначала информацию дал Роспотребнадзор, а позднее в городском Комитете по здравоохранению уточнили, что речь идет о молодой туристке, вернувшейся из Италии. О ее состоянии журналистам рассказал глава ведомства Дмитрий Лисовец.

- Она чувствует себя хорошо, состояние удовлетворительное . То есть болезнь протекает в легкой форме, - заявил председатель Комздрава.

По его словам, все люди, которые контактировали с девушкой после ее возвращения из поездки, уже установлены. Это всего два человека. Один уже проходит обследование, второй сейчас в отъезде, но возвращается в Петербург. По приезду его также возьмут под медицинское наблюдение.

Также Дмитрий Лисовец еще раз отметил, что все россияне и иностранцы, прибывающие в Петербург из-за рубежа проходят первичную проверку на признаки ОРВИ. Если они есть, то человека отправляют на углубленное медобследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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