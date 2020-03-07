2020-03-07T19:36:32+03:00
Происшествия

В Ленобласти полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить вора-рецидивиста

Пойманный с поличным преступник хотел отбиться монтировкой, но получил пулю в ногу
Петр КИБЕР
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Полицейским из Ленобласти пришлось стрелять, чтобы остановить грабителей магазина.Полицейским из Ленобласти пришлось стрелять, чтобы остановить грабителей магазина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С применением оружия пришлось останавливать злодеев сотрудникам полиции из Ленинградской области. 7 марта они получили информацию об ограблении магазина в поселке Толмачево и сели в засаду. Однако один из попавшихся с поличным взломщиков не захотел сдаваться без боя.

- Один из злоумышленников попытался нанести удар монтировкой оперуполномоченному уголовного розыска, который для предотвращения противоправных действий произвел один выстрел из табельного оружия в ногу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

До этого полицейские трижды стреляли в воздух, но только огонь на поражение вразумил взломщиков. После этого они побросали монтировки и сдались оперативникам.

Раненного под конвоем отправили в больницу. Состояние 36-летнего мужчины удовлетворительное. Известно, что он ранее неоднократно судим. Второй соучастник неудавшегося ограбления задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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