2020-03-07T19:46:16+03:00
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МЧС предупреждает водителей о гололедице и тумане

Ночью и утром 8 марта на дорогах Ленобласти и Петербурга может быть очень скользко
Петр КИБЕР
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8 марта в Ленобласти возможен туман и гололед.8 марта в Ленобласти возможен туман и гололед.Фото: Лилия КОЗЛОВА
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8 марта - отличный день, чтобы поздравить любимых женщин, но не для того, чтобы попадать в аварию. Дабы избежать проблем на дорогах, региональное управление МЧС по Ленинградской области выступило с предупреждением о гололеде.

- 8-10 марта на территории Ленинградской области ожидаются осадки, ночью и утром местами на дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

А 8 и 9 марта ситуацию усугубит туман. Такой, как утром 7 марта был в Мурино. Водителям, как мужчинам, так и прекрасным автоледи, стоит быть особенно внимательными.

Специалисты советуют снизить скорость, держать дистанцию до впереди идущих машин и не забывать про фары и ремень. При движении в тумане скорость не должна превышать половину видимость.

То есть если видно на 100 метров, то ехать быстрее 50 километров в час не рекомендуется.

Такая же ситуация с гололедом справедлива и для Санкт-Петербурга. Здесь синоптики также обещают ночные заморозки, следствие чего дороги покроются слоем изморози.

ИСТОЧНИК KP.RU

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