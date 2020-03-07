В Мурино нашли «прилетевший по воздуху» автомобиль

7 Март 2020 2020-03-07T19:58:55+03:00

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Странную картину могли наблюдать 7 марта жители Мурино. В ложбинке между двумя железнодорожными насыпями лежал разбитый «Фольксваген Пассат». Автомобильных дорог поблизости не наблюдалось. Люди стали гадать, как машина попала на свое место.

- Мурино. Между ж/д путями стоит автомобиль . Никого нет. Похоже с воздуха прилетел, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вероятно автомобилист проехал сюда по пешеходной тропинке с близлежащего переезда. Его мог запутать туман, который ночью и утром окутал Мурино так, что домов не было видно вовсе.

Рядом с машиной не нашлось ни водителя, ни экстренных служб, ни полицейских. Последних скорее всего никто и не вызывал. А водитель, умудрившийся загнать в ловушку свою иномарку, наверняка пошел искать трактор или эвакуатор.

Впрочем, есть вероятность, что автомобиль находится в угоне.

Получить комментарий от ГИБДД на данный момент не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU