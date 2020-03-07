В Мурино нашли «прилетевший по воздуху» автомобиль
Странную картину могли наблюдать 7 марта жители Мурино. В ложбинке между двумя железнодорожными насыпями лежал разбитый «Фольксваген Пассат». Автомобильных дорог поблизости не наблюдалось. Люди стали гадать, как машина попала на свое место.
- Мурино. Между ж/д путями стоит автомобиль . Никого нет. Похоже с воздуха прилетел, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Вероятно автомобилист проехал сюда по пешеходной тропинке с близлежащего переезда. Его мог запутать туман, который ночью и утром окутал Мурино так, что домов не было видно вовсе.
Рядом с машиной не нашлось ни водителя, ни экстренных служб, ни полицейских. Последних скорее всего никто и не вызывал. А водитель, умудрившийся загнать в ловушку свою иномарку, наверняка пошел искать трактор или эвакуатор.
Впрочем, есть вероятность, что автомобиль находится в угоне.
Получить комментарий от ГИБДД на данный момент не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU