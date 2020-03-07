Правительство России дало 1,7 миллиарда рублей на доплаты петербургским врачам

7 Март 2020 2020-03-07T20:12:00+03:00

Деньги достанутся и медработникам Ленобласти, но только 135 миллионов

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Труд врачей должен оплачиваться достойно, с этим вряд ли будет спорить хоть кто-нибудь. Ведь любой человек может оказаться пациентом. И наверняка он захочет, чтобы его лечил довольный своим положением специалист.

Увы, регионам не всегда хватает денег на эти цели, поэтому им помогает федеральный центр. Так, правительство выделило 18, 3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Разумеется все региона получат разные суммы. Это зависит и от числа медучреждений и от населения той или иной части страны. Так. Петербургу досталось 1 миллиард и 710 миллионов рублей. А вот Ленобласти - в разы меньше, всего 135, 8 миллиона.

Больше получит даже Архангельская область - 175 миллионов, зато Карелии досталось меньше всех соседей по Северо-Западу - 45,8 миллиона рублей. В Новогородскую область направят 65 миллионов.

Все средства получат региональные фонды медстрахования, через которые и пойдут доплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU