2020-03-07T20:30:31+03:00
Общество

До 1 июля 2020 года Петербург получит 87 новых троллейбусов

Для города на Неве их сделают в городе на Волге Энгельсе
Петр КИБЕР
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Губернатору Петербурга показали перспективный троллейбус с автономным ходом, который собирают в Северной столице. Фото: gov.spb.ruГубернатору Петербурга показали перспективный троллейбус с автономным ходом, который собирают в Северной столице. Фото: gov.spb.ru
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Петербург - город трамвайный и троллейбусный. Не так много осталось населенных пунктов в России, где развивают эти виды транспорта. В 90-е годы маршрутную сеть сильно урезали, а много где закрывали. Но в Северной столице «рогатые» смогли выжить и даже развиться. Подтверждение тому - 87 новых троллейбусов,которые петербуржцы увидят к июлю.

- В феврале 2020 года состоялся конкурс на поставку троллейбусов для Петербурга. Компания «Транспортные системы» была выбрана в качестве производителя. До 1 июля 2020 года компания поставит 87 троллейбусов для Петербурга. Троллейбусы будут производиться в городе Энгельс, - сообщает пресс-служба Смольного.

А сегодня на трамвайный завод компании, расположенный непосредственно в Петербурге, приехал губернатор города. Александру Беглову показали модели вагонов, которые покупают многие регионы России, а также трамваи уходят на экспорт в Литву и Румынию.

Делают здесь составы и для самого города на Неве. А еще заводчане собрали прототип электробуса, который вскоре выйдет на ходовые испытания. Если покажет себя хорошо - Петербург начнет закупать и такую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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