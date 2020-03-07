2020-03-07T21:02:47+03:00
Общество

Реконструкцию теплосетей на улице Ольминского поручили закончить до 20 июня

Объект должны были сдать еще осенью 2019 года, но подрядчик сорвал сроки
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Реконструкцию теплосетей на Ольминского потребовали сдать к 20 июня. Фото:gov.spb.ruРеконструкцию теплосетей на Ольминского потребовали сдать к 20 июня. Фото:gov.spb.ru
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Суббота стала в Петербурге днем традиционного губернаторского объезда. На этот раз глава Северной столицы приехал в Невский район города. Одним из объектов, не в первый раз требующего внимания, оказалась улица Ольминского. Здесь уже больше полутора лет коммунальщики ремонтируют теплосети, да все никак не сделают.

- Работы по реконструкции тепловых сетей от 1-й Невской котельной на участке от дома 25 по улице Ольминского до проспекта Елизарова начались в 2018 году и должны были завершиться в октябре 2019 года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Но все было бы слишком просто, если бы шло по планам. В один «прекрасный» момент подрядчик приостановил работы на полгода из-за технических согласований, что вылилось в срыв сроков. На данный момент объект готов лишь на 65 процентов.

Александр Беглов дал поручение специалистам «ГУП ТЭК СПб» ежедневно следить за ситуацией, а вся реконструкция должна быть завершена к 20 июня нынешнего года.

Всего в Невском районе 54 километра коммуникаций имеют критический срок службы больше 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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