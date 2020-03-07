Акцию «Петербург своих не бросает» проведут для студентов, запертых на карантине в общежитии

7 Март 2020 2020-03-07T21:06:03+03:00

В ней примут участие учащиеся других вузов, а также музыканты из группы IOWA

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Двухнедельный карантин, на котором оказались почти 800 студентов медицинского университета имени Мечникова, не остался без внимания городских властей. Понимая, что молодым людям тяжело сидеть взаперти, из решили поддержать акцией, которая получила название «Петербург своих не бросает».

- В общежитии в режиме обсервации сегодня находится 780 человек, из них более 530 студенток. Байкеры, группа Айова и студенты других вузов подготовили для них праздничное поздравление и подарки, - сообщают организаторы.

Мероприятие, которое проведут по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, состоится 8 марта перед зданием студенческой гостиницы на проспекте Просвещения.

Участники акции «выразят солидарность» с теми, кому на себе пришлось почувствовать меры, рпинимаемые для нераспространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU