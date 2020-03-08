Погода на 8 марта в Петербурге: Облачно с прояснениями и тепло

8 Март 2020 2020-03-08T09:10:15+03:00

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По-настоящему ранняя весенняя погода будет царить в Петербурге в Международный женский день 8 марта. Синоптики обещают и солнышко и тепло. А осадки даже не посмеют помешать прогулкам в праздничный выходной. Единственное – стоит смотреть себе под ноги из-за гололедицы, которая местами накроет улицы города утром.

- 8 марта пройдет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидался небольшой мокрый снег. День будет без существенных осадков. Ветер переменный, по направлению слабый. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов по Цельсию, а днем от +4 до +6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами заметна гололедица. Атмосферное давление будет ночью будет слабо понижаться, а днем - слабо повышаться, - сообщают специалисты из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что ранее в МЧС предупреждали не только о гололедице, но и тумане. Такая ситуация продлится на улицах Петербурга вплоть по 9-10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU