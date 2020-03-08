2020-03-08T09:54:52+03:00
Происшествия

Две легковушки насмерть сбили ребенка в Ленобласти

Одна из машин снесла и девушку, пытавшуюся помочь мальчику
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Волосово насмерть сбили подростка, перебежавшего дорогу вне "зебры". Фото: vk.com/avto_volosovoВ Волосово насмерть сбили подростка, перебежавшего дорогу вне "зебры". Фото: vk.com/avto_volosovo
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7 марта около 20:05 в Волосовском районе Ленобласти «Лада Ларгус» сбила мальчика 2006 года рождения. Все произошло на 77-м километре автодороги «Нарва» в деревне Бегуницы. По предварительным данным, подросток внезапно выскочил на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. К сожалению, 47-летний мужчина за рулем «Лады» не успел вовремя среагировать на ребенка и сбил его.

- После увиденного ДТП на дорогу выбежала 25-летняя женщина, чтобы оказать помощь мальчику. В этот момент на них обоих наехал «Ауди Q7». Машина двигалась во встречном направлении. За рулем находился мужчина 1967 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварий ребенок погиб на месте происшествия. Девушку в срочном порядке госпитализировали в больницу врачи скорой помощи. У нее диагностировали травмы средней степени тяжести. По факту ДТП инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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