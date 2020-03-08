2020-03-08T10:08:48+03:00
Происшествия

После объятий с незнакомцем петербуржец остался без 140 тысяч рублей и телефона

За милым жестом тут же последовал оглушительный удар по голове
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге двое злоумышленников ограбили подвыпившего горожанина.В Петербурге двое злоумышленников ограбили подвыпившего горожанина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За день до 8 марта петербуржец остался без кошелька и многих других ценный вещей после братания с незнакомцами. Все произошло у дома №17 на улице Орбели. Мужчина навеселе возвращался домой после корпоратива. Признается, что выпил. В один момент к нему подошли двое неизвестных злоумышленников, заприметивших легкую жертву.

- Один из них полез обниматься к потерпевшему. Затем второй мужчина ударил его по голове. Удар был оглушительным. После того, как потерпевший очнулся, он обнаружил отсутствие портмоне с банковскими картами и документами, мобильного телефона, ключей и денежных средств, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На этом беды не закончились. Чуть погодя, с банковских карт петербуржца сняли больше 141 тысячи рублей. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых грабителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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