2020-03-08T14:53:00+03:00
Дом. Семья

Спасенная с дрейфующей льдины нерпа-малютка оказалась уникальной в своем роде

В «Фонде друзей балтийской нерпы» рассказали подробнее об особенностях малышки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Появились подробности особенностей нового пациента Центра морских млекопитающих. Фото: vk.com/sealrescueПоявились подробности особенностей нового пациента Центра морских млекопитающих. Фото: vk.com/sealrescue
Изменить размер текста:

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали подробности о новом пациенте Центра изучения морских млекопитающих. Напомним, одинокую малютку-нерпу спасли пожарные с дрейфующей льдины возле берега поселка Свердлова. Уже третий день она находится под наблюдением специалистов. Оказывается, малышка уникальная в своем роде.

- Это самый коричневый белек из всех когда-либо нами виданных ладожских бельков. Они обычно коричневатые, но вот такой вот экземпляр мы видим впервые. Как и все наши новорожденные пациенты, она требует к себе особо трепетного отношения и ухода, - рассказывают специалисты.

К слову, вес малышки точно такой же, как и у Крошика, когда его нашли. Однако по поведению она совершенно другая – уже с «выраженным характером». Имя малютке дадут после того, как ее состояние стабилизируется.

На Неве спасли одинокого нерпенка, дрейфующего на льдинке.Подробности: https://www.spb.kp.ru/daily/27101/4174921/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дзюба и его любвеобильный песик поздравили женщин России с 8 марта
Морская свинка в образе Леди Гаги выиграла «Оскар грызунов» в Петербурге
Рабочий завода в Петербурге развратил несовершеннолетнюю сестру своей возлюбленной
Петербурженка «отметила» 8 марта, выпив средство от клопов и угодив в больницу
У женской команды «Зенита» появился собственный сайт
Специалисты не выявили фактов ухудшения обстановки в зоне ЧС на незаконной свалке в Колтушах
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убитого выстрелом школьника из Колпино
Легендарному тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 79 лет
Молодежь поломала мебель в ходе драки в ТРЦ «Галерея»
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с маршруткой и двумя иномарками в Петербурге
Огромные очереди выстроились перед входом в Эрмитаж
«Женская власть» украсила обшарпанные стены дома у набережной Обводного канала
Отец открыл огонь по родному сыну в Приморском районе
Спасенная с дрейфующей льдины нерпа-малютка оказалась уникальной в своем роде
После объятий с незнакомцем петербуржец остался без 140 тысяч рублей и телефона
Две легковушки насмерть сбили ребенка в Ленобласти
Бастрыкин поручил проверить подрядчика, срывающего сроки реставрации исторических объектов в Петербурге
Погода на 8 марта в Петербурге: Облачно с прояснениями и тепло
Акцию «Петербург своих не бросает» проведут для студентов, запертых на карантине в общежитии
Реконструкцию теплосетей на улице Ольминского поручили закончить до 20 июня
До 1 июля 2020 года Петербург получит 87 новых троллейбусов
Правительство России дало 1,7 миллиарда рублей на доплаты петербургским врачам
В Мурино нашли «прилетевший по воздуху» автомобиль
МЧС предупреждает водителей о гололедице и тумане
В Ленобласти полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить вора-рецидивиста
Глава Комздрава Петербурга рассказал о состоянии второго пациента с коронавирусом
В Петербурге таксист залил перцовым газом семью с 3-летним ребенком
Водители встали в очереди за транспондерами ЗСД, которые скоро станут платными
Второй пациенткой с коронавирусом в Петербурге оказалась девушка, вернувшаяся из Италии