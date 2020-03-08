Спасенная с дрейфующей льдины нерпа-малютка оказалась уникальной в своем роде
Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали подробности о новом пациенте Центра изучения морских млекопитающих. Напомним, одинокую малютку-нерпу спасли пожарные с дрейфующей льдины возле берега поселка Свердлова. Уже третий день она находится под наблюдением специалистов. Оказывается, малышка уникальная в своем роде.
- Это самый коричневый белек из всех когда-либо нами виданных ладожских бельков. Они обычно коричневатые, но вот такой вот экземпляр мы видим впервые. Как и все наши новорожденные пациенты, она требует к себе особо трепетного отношения и ухода, - рассказывают специалисты.
К слову, вес малышки точно такой же, как и у Крошика, когда его нашли. Однако по поведению она совершенно другая – уже с «выраженным характером». Имя малютке дадут после того, как ее состояние стабилизируется.
На Неве спасли одинокого нерпенка, дрейфующего на льдинке.Подробности: https://www.spb.kp.ru/daily/27101/4174921/
ИСТОЧНИК KP.RU