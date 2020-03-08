Отец открыл огонь по родному сыну в Приморском районе

8 Март 2020 2020-03-08T10:43:49+03:00

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7 марта в Приморском районе чуть не закончились трагедией разборки отца с родным сыном. Все произошло в одной из квартир в жилом доме на улице Шаврова. По словам 36-летнего сына, отец выстрелил в него несколько раз из пистолета. Слава богу, пенсионер промахнулся.

- Заявитель рассказал, что утром того дня пенсионер выражал в его адрес угрозы жизни и здоровью, при этом держа в руках предмет, похожий на пистолет. Прибывшие на место полицейские установили, что пожилой мужчина совершил два выстрела в сторону потерпевшего. Злоумышленника забрали в территориальный отдел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из-за чего именно начался конфликт, пока неизвестно. На горе-отца полицейские составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство. Ему грозит либо штраф до 1 тысячи рублей, либо арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU