Огромные очереди выстроились перед входом в Эрмитаж

8 Март 2020 2020-03-08T14:52:31+03:00

Очереди есть не только на Большом дворе Зимнего дворца, но и на Дворцовой площади. Фото: hermitagemuseum.org

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8 марта петербуржцы и гости города активно атакуют Эрмитаж. Дело в том, что музей преподнес приятный сюрприз – бесплатный вход для всех категорий индивидуальных посетителей. Очереди заметны еще на Дворцовой площади, не говоря о Большом дворе Зимнего дворца.

Судя по соцсетям, горожане только рады культурно отдохнуть в праздничный день. Многие идут в Эрмитаж со своими пожилыми родителями и детьми. Настроение у всех более чем хорошее.

Многие горожане идут в Эрмитаж семьями. Фото: СОЦСЕТИ

- По бесплатному входному билету можно посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа в часы работы музея – с 10:30 до 18:00. Однако это правило не распространяется на экскурсионное обслуживание и посещение Галереи драгоценностей – Бриллиантовой и Золотой кладовых, - сообщает сайт музея.

Добавим, что в начале января наплыв туристов в Эрмитаже создал большую пробку в гардеробе. У многих не выдерживали нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU