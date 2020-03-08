Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с маршруткой и двумя иномарками в Петербурге

8 Март 2020 2020-03-08T12:35:59+03:00

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8 марта около 9:40 в Петербурге «Митсубиси» устроил ДТП из трех машин. Авария произошла у дома №42 на проспекте Энергетиков. Инспекторы ГИБДД оперативно реконструировали ДТП. Пенсионер за рулем «Митсубиси» ехал по боковому проезду к шоссе Революции. Он проглядел дорожный знак, оповещающий, что водителю надо уступить дорогу, и въехал в «Хендай Солярис». В итоге вторая иномарка отлетела в автобус ПАЗ, двигавшийся во встречном направлении.

- «Митсубиси» управлял мужчина 1955 года рождения. За рулем «Хендая» был 26-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали водители иномарок, а также два пассажира из «Митсубиси». Один из них – семилетний ребенок, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Всех пострадавших в итоге забрали в больницу врачи скорой помощи. У них диагностировали травмы средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU