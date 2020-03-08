2020-03-08T14:15:55+03:00
Общество

Легендарному тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 79 лет

Именинник пребывает в бодром расположении духа и получает поздравления от учеников
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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79 лет исполнилось тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину.79 лет исполнилось тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину.Фото: Артем КИЛЬКИН
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8 марта исполнилось 79 лет Алексею Мишину, легендарному тренеру по фигурному катанию из Петербурга. Он воспитал не одно поколение олимпийских чемпионов и по сей день продолжает быть наставником спортсменов с мировой известностью. «Комсомолка» дозвонилась до именинника со словами благодарности за его труд.

- Спасибо большое за поздравление! Расположение духа у меня сегодня просто отличное! – отметил Алексей Николаевич.

Безусловно, мимо такого важного события не смог пройти и Евгений Плющенко. Он трогательно поздравил своего бессменного наставника в своем Instagram.

- С моих 11 лет и 23 года вместе, плечо к плечу! Алексей Николаевич, я вам хочу пожелать, самое главное, богатырского здоровья, веры в своих учеников и много счастья. Горжусь, что в моей жизни есть такой мудрый наставник много-много лет. Обнимаю, всегда ваш, Женя, - написал Плющенко.

Евгений Плющенко трогательно отозвался о своем бессменном тренере. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Евгений Плющенко трогательно отозвался о своем бессменном тренере. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

ИСТОЧНИК KP.RU

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