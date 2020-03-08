2020-03-08T14:36:31+03:00
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убитого выстрелом школьника из Колпино

На место происшествия выезжал прокурор Колпинского района
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа 14-летнего школьника в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИПрокуратура проконтролирует расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа 14-летнего школьника в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ
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Прокуратора Санкт-Петербурга поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями после обнаружения 14-летнего школьника со смертельным огнестрельным ранением головы в Колпино. Напомним, одноклассники собрались на вечеринке в квартире сына местного судьи, чтобы посмотреть хоккей. В какой-то момент лучший друг погибшего мальчика взял в руки ружье отца и тогда, по одной из версий, прозвучал роковой выстрел.

Теперь дело взято на контроль не только в центральном аппарате СК России, но и в петербургской прокуратуре.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга, - сообщают в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, что одноклассники погибшего школьника не верят в версию, что это могло быть намеренное убийство. Ребята рассказывают, что лучшие друзья были не разлей вода и не ссорились. Сейчас сына судьи допрашивают в качестве подозреваемого по делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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