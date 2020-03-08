У женской команды «Зенита» появился собственный сайт
8 марта у женской команды «Зенит» появился собственный сайт. С помощью него и сообществ во «Вконтакте», Twitter и Instagram клуб надеется привлечь к футболисткам больше внимания и начать формировать базу активных фанатов.
- На новом сайте w.fc-zenit.ru будет публиковаться контент, ориентированный на болельщиков женской команды сине-бело-голубых, которые следят за выступлениями девушек в чемпионате и Кубке России. Помимо расписания матчей, профайлов игроков и тренеров, истории команды и других базовых материалов, пользователям будет доступен фото и видеоконтент, - рассказывает пресс-служба «Зенита».
Напомним, футболистки «Зенита» начнут играть в официальных турнирах с сезона 2020 года. 9 марта перед матчем с «Уфой» на «Газпром Арене» женскую команду представят перед всеми болельщиками. Также на стадионе откроется площадка с футбольными испытаниями, где фанаты смогут посоревноваться в ловкости, технике, смекалке и скорости с девушками из «Зенита».
ИСТОЧНИК KP.RU