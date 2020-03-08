Петербурженка «отметила» 8 марта, выпив средство от клопов и угодив в больницу

8 Март 2020 2020-03-08T17:39:46+03:00

Девушка выпила средство от клопов и попала в больницу в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Каждый по-разному отмечает 8 марта. Петербурженка, заглянувшая в гости к знакомым в Купчино, решила рискнуть и выпить в праздник средство от клопов. Так говорят врачи со слов потерпевшей дамы, которая сейчас находится в НИИ имени Джанелидзе. Но все обстоятельства произошедшего еще не ясны.

- Инцидент случился около трех часов ночи 8 марта в квартире одного из жилых домов на улице Бухарестской. Выпив химикаты, 28-летней девушке тут же стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление технической жидкостью, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас девушка находится в состоянии средней степени тяжести. Ее поместили на токсикологию.

Напомним, перед Новым годом в Петербурге двухгодовалый малыш-иностранец выпил средство для мытья полов. Он прожег себе пищевод. Состояние мальчика было тяжелое. При проверке оказалось, что его семья находится в Петербурге без регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU