Петербурженка «отметила» 8 марта, выпив средство от клопов и угодив в больницу
Каждый по-разному отмечает 8 марта. Петербурженка, заглянувшая в гости к знакомым в Купчино, решила рискнуть и выпить в праздник средство от клопов. Так говорят врачи со слов потерпевшей дамы, которая сейчас находится в НИИ имени Джанелидзе. Но все обстоятельства произошедшего еще не ясны.
- Инцидент случился около трех часов ночи 8 марта в квартире одного из жилых домов на улице Бухарестской. Выпив химикаты, 28-летней девушке тут же стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление технической жидкостью, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Сейчас девушка находится в состоянии средней степени тяжести. Ее поместили на токсикологию.
Напомним, перед Новым годом в Петербурге двухгодовалый малыш-иностранец выпил средство для мытья полов. Он прожег себе пищевод. Состояние мальчика было тяжелое. При проверке оказалось, что его семья находится в Петербурге без регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU