2020-03-08T18:45:37+03:00
Происшествия

Рабочий завода в Петербурге развратил несовершеннолетнюю сестру своей возлюбленной

Все произошло на лестничной площадке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заводчанин подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки.В Петербурге заводчанин подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В отдел полиции по Красносельскому району обратился рабочий завода «Северная верфь» с информацией, что коллега по работе развратил его родную младшую сестренку 2003 года рождения. По словам обескураженного мужчины, все произошло еще в апреле 2019 года на лестничной площадке жилого дома на Ленинском проспекте. Кто рассказал ему эту страшную новость, не сообщается. Известно, что подозреваемый проживает со старшей сестрой заводчанина. Теперь ему с большой семьей явно не по пути.

- В содеянном подозревается сожитель старшей сестры заявителя. Ему 27 лет. 7 марта его задержали ночью по месту жительства. Пока что мужчину отпустили под обязательство о явке. По факту проводится следственная проверка, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Точная дата и время развратных действия сейчас уточняются. Если преступление на самом деле было, возбуждение уголовного дела последует незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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