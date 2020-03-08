Морская свинка в образе Леди Гаги выиграла «Оскар грызунов» в Петербурге

8 Март 2020 2020-03-08T19:19:12+03:00

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В Петербурге прошел первый в истории России «Оскар грызунов». Его присуждают за лучший костюм и обаяние животного. Друг с другом соревновались крысы и морские свинки. Для церемонии хозяева одели их в вечерние наряды. В итоге лауреатом новенькой премии стала «Леди Хрюка», представшая в образе мировой звезды поп-музыки Леди Гаги. Примечательно, что и у самой певицы есть свой «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась».

- Свинка-победительница получила золотую статуэтку и признание. Теперь она попадет на обложку единственного в России журнала про грызунов. Ее хозяин художник-модельер и парикмахер Арсений. Он создал образ Леди Гаги из остатков свадебного платья и настоящего парика, - рассказывают организаторы выставки «Зоошоу».

Приз зрительских симпатий ушел джентльмену в смокинге. Фото: "Зоошоу"

Добавим, что приз зрительских симпатий ушел малютке-крысе в смокинге. Оба победителя прогулялись на ковровой дорожке перед фотографами.

ИСТОЧНИК KP.RU