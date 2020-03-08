2020-03-08T19:42:27+03:00
Общество

Дзюба и его любвеобильный песик поздравили женщин России с 8 марта

Нападающий «Зенита» с широкой улыбкой сказал пару приятных слов прекрасной половине человечества [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Артем Дзюба поздравил прекрасную половину России с Международным женским днем. Фото: instagram.com/artem.dzyubaАртем Дзюба поздравил прекрасную половину России с Международным женским днем. Фото: instagram.com/artem.dzyuba
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Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба порадовал своих поклонниц поздравительным видео с 8 марта. Форвард опубликовал трогательное обращение для всех женщин России в своем Instagram. На протяжении видео его бодро лизал маленький песик, которого Артем держал на руках, так что широкая улыбка не сходила с лица Дзюбы.

- Дорогие женщины, девушки, мамы, бабушки, сестры, жены, дочки! Хотел бы вас всех поздравить с 8 марта, с этим прекрасным праздником. Мне кажется, это один из самых крутых праздников, что есть в мире. Поэтому счастья вам всем, любви, улыбок! И всегда – прекрасного, солнечного, весеннего настроения! Берегите себя, мы вас любим и ценим. Это ваш день, наслаждайтесь и получайте подарки и цветы! – сказал Артем.

Добавим, что нападающий «Зенита» может преподнести подарок всем поклонницам уже в понедельник 9 марта, забив в домашней игре против «Уфы». Дзюба и его напарник Азмун восстановились от болячек и вернулись в строй команды.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Поздравление Артема Дзюбы с 8 марта
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Дзюба и его любвеобильный песик поздравили женщин России с 8 марта
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