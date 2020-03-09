Иномарка раздавила мужчину, лежащего поперек дороги

9 Март 2020 2020-03-09T10:03:30+03:00

Что заставило пешехода разлечься посреди проезжей части, еще выясняют. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Не кочка и не «лежачий полицейский» преградили путь «Хюндай Солярис» сегодня, 9 марта, около половины третьего ночи: иномарка внезапно наехала на живого человека.

– Водитель автомобиля наехал на мужчину-пешехода, который лежал поперек дороги, – сообщают в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В результате аварии пешеход скончался на месте.

Трагический дорожный инцидент произошел во Всеволожском районе, на 11 километре автодороги «Санкт-Петербург – Свердлово – Всеволожск». Что заставило мужчину разлечься посреди проезжей части – случайность, плохое самочувствие или, может быть, повышенное содержание алкоголя в крови, – еще выясняют.

– Устанавливаем личность погибшего, – добавляют в ГИБДД. – На вид мужчине было около 40 лет.

Не уточняется также, была ли дорога освещена. Справедливости ради, согласно ПДД, за городом пешеходы не просто должны, но обязаны носить светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU