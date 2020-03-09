Иномарка раздавила мужчину, лежащего поперек дороги
Не кочка и не «лежачий полицейский» преградили путь «Хюндай Солярис» сегодня, 9 марта, около половины третьего ночи: иномарка внезапно наехала на живого человека.
– Водитель автомобиля наехал на мужчину-пешехода, который лежал поперек дороги, – сообщают в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В результате аварии пешеход скончался на месте.
Трагический дорожный инцидент произошел во Всеволожском районе, на 11 километре автодороги «Санкт-Петербург – Свердлово – Всеволожск». Что заставило мужчину разлечься посреди проезжей части – случайность, плохое самочувствие или, может быть, повышенное содержание алкоголя в крови, – еще выясняют.
– Устанавливаем личность погибшего, – добавляют в ГИБДД. – На вид мужчине было около 40 лет.
Не уточняется также, была ли дорога освещена. Справедливости ради, согласно ПДД, за городом пешеходы не просто должны, но обязаны носить светоотражающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU