Сотрудники музея «Царское Село» поддержали группу Little Big танцем

9 Март 2020 2020-03-09T10:23:23+03:00

В пляс под Skibidi пустились все, от директора до посетителей [видео]

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Забавный ролик выложили в группах государственного музея-заповедника «Царское Село» в соцсетях. В минутном видео сотрудники музея пляшут под песню Skibidi, повторяя фирменные движения лидера группы Little Big Ильи Прусикина из клипа.

– Группа Little Big дерзко и весело представит Россию на «Евровидении» – ни секунды в этом не сомневаемся, – отмечают в музее-заповеднике. – Музейные сотрудники, а по совместительству звезды царскосельского танцпола, встали из-за своих рабочих мест и станцевали под Skibidi. Выкладываем этот, как нам кажется, зажигательный вариант исполнения и желаем нашим ребятам победы!

Танцуют, как говорится, все – от директора «Царского Села» Ольги Таратыновой до садовников и вахтеров. В пляс пустилась даже группа китайских туристов.

– Это видео мы сняли больше года назад как фрагмент внутримузейного фильма к Новому году (именно поэтому в кадре видна елка), – уточняют в музее. – Молодые сотрудники музея поздравили этим танцем коллектив. Но если наше видео поможет российской группе победить в конкурсе, мы будем только рады.

ИСТОЧНИК KP.RU