У поселка под Новгородом нашли склад немецких боеприпасов

9 Март 2020 2020-03-09T11:18:46+03:00

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На страшную находку случайно наткнулась жительница поселка Демянск под Великим Новгородом. Женщина обнаружила целый склад немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

С таким большим количеством снарядов местным спасателям приходится работать крайне редко. Фото: ГУ МЧС по Новгородской области

Сотни артиллерийских снарядов, а также минометных и противотанковых мин лежали в 300 метрах от поселка. И без того представляющие опасность, многие снаряды за прошедшие десятилетия были основательно изъедены коррозией.

Сотни артиллерийских снарядов, минометных и противотанковых мин лежали в 300 метрах от поселка. Фото: ГУ МЧС по Новгородской области

– С 7 марта в Демянском районе работали саперы профессиональной аварийно-спасательной службы и сотрудники МЧС, – сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по Новгородской области. – Они перевезли боеприпасы на специальную, предназначенную для уничтожения снарядов, площадку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/765358" frameborder="0"></iframe> Более 700 снарядов ликвидировали саперы в Новгородской области.Более 700 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны уничтожили саперы Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности и сотрудники Главного управления МЧС России по Новгородской области

Всего получилось более 700 боеприпасов. С таким большим количеством снарядов местным спасателям приходится работать крайне редко. Вчера, 8 марта, все боеприпасы уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU