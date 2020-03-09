В Петербурге рецидивист изнасиловал двухлетнюю девочку
Шокирующая история из коммуналки на улице Корнеева: двухлетняя девочка стала жертвой соседа-педофила. Об изнасиловании малышки по номеру «112» в ночь на 8 марта заявила ее мама, 42-летняя сотрудница охраны.
Женщина обвинила – сначала в изнасиловании, затем, судя по заявлению, в насильственных действиях сексуального характера – своего 44-летнего знакомого. Мужчина безработный, он уже был судим шесть раз: за тяжкий вред здоровью и угрозу убийством, за кражу, за наркотики.
– Насильственные действия сексуального характера были совершены подозреваемым еще 9 декабря около пяти часов утра в его комнате коммунальной квартиры, соседней с той, где живет девочка, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Спустя несколько часов предполагаемого педофила задержали. На рецидивиста завели очередное уголовное дело, но на сей раз – по факту «насильственных действий сексуального характера». За интим с двухлетним ребенком петербуржцу грозит до 20 лет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU