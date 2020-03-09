2020-03-09T12:04:27+03:00
Дом. Семья

Туристы из Петербурга, задержанные в Чили за прогулку по святому холму, ждут возвращения в Россию

Власти, требовавшими по полмиллиона рублей штрафа с каждого нарушителя, пошли на соглашение
Анна ПОСЛЯНОВА
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Гигантский геоглиф Тарапака не дает россиянам покинуть Чили уже почти два месяца. Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»Гигантский геоглиф Тарапака не дает россиянам покинуть Чили уже почти два месяца. Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»
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Неприятная история с супружеской парой из Петербурга, которая случайно прогулялась по холму со святым геоглифом Тарапакой в Чили и попала под суд, близится к развязке. С местными властями удалось достигнуть соглашения. А значит, уже скоро туристы могут, наконец, вернуться на Родину после почти двух месяцев незапланированного отпуска.

– Если в двух словах, то первый этап – соглашение, второй – видеоконференция с прокуратурой, третий – получение документов, – сообщает петербурженка Анастасия Ермакова.

Конференция уже состоялась. Изначально туристам заявили, что каждого накажу штрафом в шесть миллионов песо (около полумиллиона рублей) за разрушение памятника. Госзащитник и дипломаты попытались добиться для «осквернителей» меньшей суммы штрафа и донести до чилийской Фемиды, что туристы не разрушали святыню, что нарушили местные порядки они случайно и что уже понесли серьезные убытки (из-за неявки на работу петербуржцев уволили).

– Кстати, о карме: тот самый прокурор, который изначально тыкал в нас пальцем и говорил, что будет требовать для нас штраф по шесть миллионов песо с каждого, хотя прекрасно видел по записям камер видеонаблюдения, что мы только шли по холму, не трогали и не разрушали монумент, на конференцию не явился, – добавляет Анастасия. – За день до этого его ограбили на улице.

Туристы ждут окончательного оформления всех документов и возвращения домой. По их словам, «нет места на свете, где лучше, чем Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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