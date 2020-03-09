В Токсово подросток взял дедушкин пистолет и случайно прострелил себе голову

9 Март 2020 2020-03-09T12:39:54+03:00

Молодой человек – в больнице в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай в поселке Токсово: 17-летний молодой человек случайно выстрелил себе в голову. Накануне несчастья парень приехал в загородный дом и без разрешения взял дедушкин травмат.

– Травматическое оружие находилось в салоне автомобиля. Оно принадлежит 70-летнему деду подростка, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Молодой человек произвел случайный выстрел.

Сегодня ночью, 9 марта, родственники срочно привезли юного стрелка с ранением головы в местную больницу. Доктора, как и положено, сообщили о пациенте с пулевым ранением в полицию.

Сейчас за жизнь и здоровье молодого человека сражаются врачи, состояние парня тяжелое. Тем временем люди в форме начали проверку: полиция выяснит, нарушил ли дедушка подростка условия хранения травматического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU