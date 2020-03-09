2020-03-09T12:59:31+03:00
Происшествия

Родные погибших над Синаем прокомментировали нежелание Египта признать авиакатастрофу терактом

Семьи жертв рейса «Шарм-эль-Шейх – Петербург» обратились к Владимиру Путину
Анна ПОСЛЯНОВА
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Семьи уверены, что Египет все знает, но формально отнекивается, чтобы избежать финансовых и политических убытков.Семьи уверены, что Египет все знает, но формально отнекивается, чтобы избежать финансовых и политических убытков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На днях апелляционный суд в Каире отказался рассматривать иски 30 семей погибших 31 октября 2015 года на борту самолета «Шарм-эль-Шейх – Петербург» из-за того, что якобы не установлены личности жертв, а сама авиакатастрофа – не теракт, а просто авария, не более.

Вскоре Олег Винник – рейс 9268 унес жизни его жены и двух детей – составил петицию в адрес президента России, МИДа и Госдумы с призывом заставить Египет ответить. А теперь ситуацию прокомментировал и один и учредителей благотворительного фонда «Рейс 9268», созданного семьями 224 погибших, Александр Войтенко. На злосчастном аэробусе летели его сестра и племянница.

– Всем понятно, что Египет не хочет признавать официально факт теракта на борту нашего самолета. Им это не выгодно по политическим, репутационным и финансовым причинам, – считает Александр. – И это при том, что факт наличия взрывчатки на борту и даже ее тип уже давно определен следственными органами России, а все материалы уголовного дела направлены египетской стороне. Известны результаты генетической экспертизы останков пассажиров. Египет все это знает, но формально может говорить: «Это не мы установили, а значит, не факт, что это правда».

По словам Войтенко, египетская сторона «напрочь отказывается сотрудничать со следствием» в течение почти пяти лет, даже не предоставляет черные ящики и видео с камер наблюдения в аэропорту.

– Ну, и нашему правительству – позор, – добавляет Александр. – Не могут защитить не только граждан, но и их светлую память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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