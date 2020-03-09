2020-03-09T13:16:03+03:00
Происшествия

Из квартиры поварихи на улице Репищева вынесли миллион

На месте преступления вор бросил слепки ключей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Крупная сумма испарилась из квартиры в течение трех дней.Крупная сумма испарилась из квартиры в течение трех дней.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вор пробрался в квартиру женщины-повара на улице Репищева, пока хозяйка была в непродолжительном отъезде. За три дня – с утра 5 марта до вечера 8 марта – из однушки на четвертом этаже испарилась крупная сумма.

– Неизвестный проник в квартиру и похитил 875 000 рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Едва обнаружив пропажу денег, повариха позвонила по номеру «112». Как преступник проник в квартиру, женщина не подозревала.

Но, по данным источника в правоохранительных органах, полиция, прибывшая на место преступления, нашла в однушке клепки ключей. А значит, вор мог заранее подготовиться к взлому именно этой квартиры. Пойти по следам преступника людям в форме помогут также следы обуви и рук вора.

Уголовное дело пока не завели, но за кражу в крупном размере, да еще с проникновением в жилище, преступнику может грозить до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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