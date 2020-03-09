Алабая с горевшей свалки в Колтушах пристроили в приют

9 Март 2020 2020-03-09T18:00:18+03:00

Уже завтра результаты исследований почвы, воды и воздуха в зоне ЧС получат в Госэконадзоре

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Режим ЧС введен во Всеволожском районе, в зоне несанкционированной горящей свалки на Колхозной улице в Колтушах, еще 6 марта. Высота мусорных куч, которые тлели и отравляли воздух в округе не один день, насчитывала шесть метров, а ущерб, нанесенный нечестным хозяином земельного участка, власти Ленобласти оценили в 80 миллионов рублей.

– Обстановка в зоне ЧС не ухудшается, – отчиталось вчера, 8 марта, ГУ МЧС по Ленобласти. – Возгораний и задымления не зафиксировано. Силами МВД блокирован въезд в зону ЧС. Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами рассчитывает объемы работ по ликвидации несанкционированной свалки.

Спокойная обстановка на свалке в Колтушах и сегодня.

– Завтра Госэконадзор получает результаты исследований почвы, воды и воздуха со свалки, – сообщают в администрации Ленобласти. – Управление по обращению с отходами готовит смету на вывоз мусора для согласования комиссией. Алабая со свалки забрали в собачий приют.

Разделаться со свалкой рассчитывают в течение месяца.

В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda

ИСТОЧНИК KP.RU