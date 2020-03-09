Нетрезвый житель Тихорецкого проспекта «заминировал улицу»

9 Март 2020 2020-03-09T14:54:50+03:00

Через 40 минут правоохранители уже стояли у шутника за дверью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Весело встретил Международный женский день 56-летний житель дома на Тихорецком проспекте. В пять часов праздничного утра безработный петербуржец позвонил с мобильника на номер «02» и заявил, что «заминировал улицу».

По номеру телефона люди в форме быстро вычислили «минера». Через 40 минут правоохранители уже стояли у шутника за дверью.

– Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Никакой взрывчатки и никаких взрывных устройств рядом с домом весельчака не нашли. На хулигана составили протокол. Выяснилось, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции: в 2000-ом на него заводили дело на Украине за принуждение женщины к сексу, а в 2006-ом, уже в России, его обвиняли в побоях. Правда, до реального наказания так и не дошло.

Теперь лже-минеру может грозить штраф до полумиллиона рублей или три года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU