Спецприз актерской премии «Фигаро» достался внуку Андрея Миронова

9 Март 2020 2020-03-09T15:51:19+03:00

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Юбилейная X церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» прошла в Петербурге, на сцене театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

– За прошедшие годы этот востребованный проект, учрежденный Санкт-Петербургским театром «Русская антреприза» и его руководителем Рудольфом Фурмановым, объединил вокруг своих благородных целей немало одаренных, увлеченных людей, – зачитал Заслуженный артист России Олег Куликович обращение президента Владимира Путина.

От имени города участников приветствовал вице-губернатор Владимир Кириллов.

– Эта престижная награда – благодарность за труд, талант и верность призванию, – отметил он. – За 10 лет она приобрела всероссийский статус.

Лауреатами премии в различных номинациях стали Анатолий Белый, Антон Шагин, Любовь Виролайнен, Анатолий Петров, Николай Аузин, Илья Резник, Игорь Золотовицкий. «Лучшим из лучших» признаны Станислав Любшин и Евгения Симонова, званием «Человек-оркестр» наградили Виктора Сухорукова. Греческий режиссер, основатель Международной театральной олимпиады Теодорос Терзопулос получил приз «За выдающийся вклад в развитие мировой театральной культуры», а российский режиссер Наталья Бондарчук – «За служение отечественному кинематографу».

Спецпризы достались телевизионной журналистке Галине Мшанской (в номинации «Просветитель») и внуку Андрея Миронова, актеру Вахтанговского театра Андрею Миронову-Удалову (приз «Холден» за дебют в фильме «Спасти Ленинград»).

ИСТОЧНИК KP.RU