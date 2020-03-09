2020-03-09T20:15:56+03:00
Общество

Мощи святого Иоанна Крестителя встретят в Казанском соборе сегодня вечером

Приложиться к святыне можно будет в течение недели
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ковчег с мощами святого Иоанна Крестителя прибудет из Иерусалима в Петербург сегодня вечером, 9 марта. Святыню ожидают в городе в 20:30, а уже в 21:30 ковчег встретят в Казанском соборе.

– Святыню встретит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, – сообщают в Санкт-Петербургской митрополии. – Правящий архиерей совершит перед ковчегом молебен, после которого все присутствующие в храме смогут приложиться к святыне.

В главном храме Петербурга этим вечером ждут представителей светской власти города. На молебне намерен побывать и председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

Частица мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня останется в Казанском соборе на неделю: поклониться святому можно будет с 10 по 17 марта с 08:00 до 23:00.

– Это самый чтимый после Пресвятой Богородицы христианский святой, – отмечают в митрополии. – Своей проповедью он призывал людей к покаянию и оставлению грехов. Поэтому Иоанна Предтечу нередко называют «апостолом покаяния». Пребывание частицы его мощей в Петербурге особенно символично в дни Великого поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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