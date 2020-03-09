Из-за аварии с маршруткой Пулковское шоссе встало в пробку

9 Март 2020 2020-03-09T17:06:30+03:00

По подсчетам очевидцев, в аварии было замешано пять машин. Фото: vk.com/spb_today

Травмы получили два пассажира маршрутного такси, в том числе ребенок

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Пулковское шоссе стоит в одной большой пробке. Причина в аварии, которая произошла два с половиной часа назад: у дома №37 – напротив отворотки на аэропорт – в направлении на город столкнулись маршрутное такси и три легковушки.

– Маршрутное такси «Мерседес» столкнулось с попутным автомобилем «Тойота», – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – От удара на маршрутное такси наехали еще два легковых автомобиля.

Из-за столкнувшихся авто и спецтехники на шоссе образовалась огромная пробка. Фото: vk.com/spb_today

По подсчетам очевидцев, в аварии было замешано пять машин, включая маршрутку. В момент столкновения она везла пассажиров из Луги по маршруту №844.

– Реанимация, МЧС и ДПС на месте, – сообщают свидетели аварии.

Легкие травмы получили два пассажира маршрутки – женщина и 12-летняя девочка. Остальные участники ДТП не пострадали.

Из-за столкнувшихся авто и спецтехники на шоссе образовалась огромная пробка. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», стоит участок трассы от Волхонского шоссе до отворотки на Пулково. Длина затора превышает 5,5 километра. Со стороны города проезд в аэропорт свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU