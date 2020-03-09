В аварии на Пулковском маршрутку остановила иномарка известного автоблогера

9 Март 2020 2020-03-09T17:42:21+03:00

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Маршрутка №844 из Луги, которая попадала в аварию с двумя пострадавшими (в том числе ребенком) и превратила Пулковское шоссе в одну большую пробку, столкнулась с иномаркой известного автоблогера, племянника миллиардера и главы Азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифа Мамишева.

«Тойоту LC 200» узнали в автомобиле с аэрографией, в который врезалось маршрутное такси. Оба двигались по Пулковскому шоссе в попутном направлении в сторону на Петербург. К слову, только сегодня утром хозяин иномарки, автоблогер Илкин Мамишев, наслаждался снегом на горнолыжном курорте Шерегеш под Кемерово.

Травмы получили женщина и девочка, которые ехали в маршрутке. Фото: vk.com/spb_today

Илкин Мамишев известен своим каналом на YouTube, на который подписано почти 850 тысяч человек. Еще более 190 тысяч подписчиков у «Инстаграма» автоблогера.

Помимо бурной активности в соцсетях и родства с миллиардером, Илкин Мамишев известен лихой манерой вождения. Так, ради одного из роликов автоблогер прокатился на «Камазе» по кольцевой на скорости 160 километров в час и вскоре лишился прав (к тому моменту у мужчины накопилось около 100 штрафов). Сейчас, судя по данным УФС судебных приставов, на совести Илкина 31 неуплаченный штраф ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU