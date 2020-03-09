2020-03-09T17:42:21+03:00
Происшествия

В аварии на Пулковском маршрутку остановила иномарка известного автоблогера

Племянник миллиардера и главы Азербайджанской диаспоры известен лихой манерой вождения
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
На данный момент на совести автоблогера висит 31 непогашенный штраф ГИБДД. Фото: vk.com/spb_todayНа данный момент на совести автоблогера висит 31 непогашенный штраф ГИБДД. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Маршрутка №844 из Луги, которая попадала в аварию с двумя пострадавшими (в том числе ребенком) и превратила Пулковское шоссе в одну большую пробку, столкнулась с иномаркой известного автоблогера, племянника миллиардера и главы Азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифа Мамишева.

«Тойоту LC 200» узнали в автомобиле с аэрографией, в который врезалось маршрутное такси. Оба двигались по Пулковскому шоссе в попутном направлении в сторону на Петербург. К слову, только сегодня утром хозяин иномарки, автоблогер Илкин Мамишев, наслаждался снегом на горнолыжном курорте Шерегеш под Кемерово.

Травмы получили женщина и девочка, которые ехали в маршрутке. Фото: vk.com/spb_today

Травмы получили женщина и девочка, которые ехали в маршрутке. Фото: vk.com/spb_today

Илкин Мамишев известен своим каналом на YouTube, на который подписано почти 850 тысяч человек. Еще более 190 тысяч подписчиков у «Инстаграма» автоблогера.

Помимо бурной активности в соцсетях и родства с миллиардером, Илкин Мамишев известен лихой манерой вождения. Так, ради одного из роликов автоблогер прокатился на «Камазе» по кольцевой на скорости 160 километров в час и вскоре лишился прав (к тому моменту у мужчины накопилось около 100 штрафов). Сейчас, судя по данным УФС судебных приставов, на совести Илкина 31 неуплаченный штраф ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцу показалось, что кто-то заминировал ТЦ «Индустриальный»
В аварии на Пулковском маршрутку остановила иномарка известного автоблогера
Из-за аварии с маршруткой Пулковское шоссе встало в пробку
Мощи святого Иоанна Крестителя встретят в Казанском соборе сегодня вечером
Спецприз актерской премии «Фигаро» достался внуку Андрея Миронова
Нетрезвый житель Тихорецкого проспекта «заминировал улицу»
Алабая с горевшей свалки в Колтушах пристроили в приют
Из квартиры поварихи на улице Репищева вынесли миллион
Родные погибших над Синаем прокомментировали нежелание Египта признать авиакатастрофу терактом
В Токсово подросток взял дедушкин пистолет и случайно прострелил себе голову
Туристы из Петербурга, задержанные в Чили за прогулку по святому холму, ждут возвращения в Россию
В Петербурге рецидивист изнасиловал двухлетнюю девочку
У поселка под Новгородом нашли склад немецких боеприпасов
Сотрудники музея «Царское Село» поддержали группу Little Big танцем
Иномарка раздавила мужчину, лежащего поперек дороги
Дзюба и его любвеобильный песик поздравили женщин России с 8 марта
Морская свинка в образе Леди Гаги выиграла «Оскар грызунов» в Петербурге
Рабочий завода в Петербурге развратил несовершеннолетнюю сестру своей возлюбленной
Петербурженка «отметила» 8 марта, выпив средство от клопов и угодив в больницу
У женской команды «Зенита» появился собственный сайт
Специалисты не выявили фактов ухудшения обстановки в зоне ЧС на незаконной свалке в Колтушах
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убитого выстрелом школьника из Колпино
Легендарному тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 79 лет
Молодежь поломала мебель в ходе драки в ТРЦ «Галерея»