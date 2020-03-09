Петербуржцу показалось, что кто-то заминировал ТЦ «Индустриальный»
Тревожный звонок поступил по номеру «112» днем 8 марта. 35-летний петербуржец представился и сообщил, что видит, как «кто-то закладывает бомбу в ТЦ «Индустриальный» в магазине «Перекресток».
– Прошел осмотр торгового центра и прилегающей территории, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Эвакуация персонала и покупателей не проходила. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.
Менее чем через час после звонка в дверь квартиры сердобольного мужчины постучали. Петербуржца, который уже попадал в неприятную историю за оскорбление представителя власти, задержали.
Сначала на гражданина составили протокол за ложный вызов (штраф – до полутора тысяч рублей). А теперь решают, заводить ли на него уголовное дело за заведомо ложное сообщение о теракте (за него штраф доходит до 500 тысяч рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU