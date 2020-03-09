Петербуржцу показалось, что кто-то заминировал ТЦ «Индустриальный»

9 Март 2020 2020-03-09T18:24:27+03:00

Менее чем через час после звонка в дверь квартиры сердобольного мужчины постучали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За то, что показалось, мужчине грозит уголовное дело

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Тревожный звонок поступил по номеру «112» днем 8 марта. 35-летний петербуржец представился и сообщил, что видит, как «кто-то закладывает бомбу в ТЦ «Индустриальный» в магазине «Перекресток».

– Прошел осмотр торгового центра и прилегающей территории, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Эвакуация персонала и покупателей не проходила. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Менее чем через час после звонка в дверь квартиры сердобольного мужчины постучали. Петербуржца, который уже попадал в неприятную историю за оскорбление представителя власти, задержали.

Сначала на гражданина составили протокол за ложный вызов (штраф – до полутора тысяч рублей). А теперь решают, заводить ли на него уголовное дело за заведомо ложное сообщение о теракте (за него штраф доходит до 500 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU