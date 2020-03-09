2020-03-09T21:29:50+03:00
Происшествия

На заводе «Светлана» загорелась водородная станция

Из соседнего здания эвакуировали 30 человек
Анна ПОСЛЯНОВА
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Опасности взрыва нет.Опасности взрыва нет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Водород воспламенился на территории завода «Светлана», который выпускает электроприборы и микроэлектронику, на Светлановском проспекте. Водородная станция, которую обслуживает предприятие «Энергетик», вспыхнула сегодня, 9 марта, около 19:40.

– Произошло возгорание шести емкостей по 10 кубометров, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Горение факельное. Емкости станции пусты: выгорают остатки водорода.

В районе завода все спокойно. Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе завода все спокойно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тушить водородную станцию сразу по прибытии на место спасатели не стали, так как это опасно: нужно дождаться, пока водород выгорит сам.

– Провели эвакуацию, – добавляют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Из соседнего административно-производственного здания вывели 30 человек.

Открытого пламени на предприятии не наблюдают. Опасности взрыва нет.

На заводе «Светлана» загорелась водородная станция.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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