9 Март 2020 2020-03-09T21:29:50+03:00

Из соседнего здания эвакуировали 30 человек

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Водород воспламенился на территории завода «Светлана», который выпускает электроприборы и микроэлектронику, на Светлановском проспекте. Водородная станция, которую обслуживает предприятие «Энергетик», вспыхнула сегодня, 9 марта, около 19:40.

– Произошло возгорание шести емкостей по 10 кубометров, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Горение факельное. Емкости станции пусты: выгорают остатки водорода.

В районе завода все спокойно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тушить водородную станцию сразу по прибытии на место спасатели не стали, так как это опасно: нужно дождаться, пока водород выгорит сам.

– Провели эвакуацию, – добавляют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Из соседнего административно-производственного здания вывели 30 человек.

Открытого пламени на предприятии не наблюдают. Опасности взрыва нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/765455" frameborder="0"></iframe> На заводе «Светлана» загорелась водородная станция.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU