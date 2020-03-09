«Зенит» и «Уфа» не смогли забросить друг другу ни одного мяча

9 Март 2020 2020-03-09T21:41:59+03:00

Матч на «Газпром Арене» завершился с нулями на табло

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Встреча 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги «Зенита» и «Уфы» на «Газпром Арене» прошла без единого гола.

Сразу после старта хозяева поля завладели ситуацией и не давали уфимцам даже пересечь центральную линию. Но, несмотря на жесткую атаку, организовать хотя бы один опасный момент у ворот противника сине-бело-голубые не смогли: «Уфа» выстроила стену из пяти защитников и держала глухую оборону.

– Исключительно отбиваясь на протяжении целой половины первого тайма, уфимцы затем едва не забили, – описывают мачт в ФК «Зенит». – «Зенит» тут же придумал достойный ответ. Дзюба отправил мяч между ног Беленова, но тот отрикошетил к защитникам.

На 33-й минуте гости вновь заставили хозяев поля понервничать. Но путь мячу эффектно преградил Лунев. Незадолго до перерыва команды обменялись полумоментами, но открыть счет так и не смогли.

Во втором тайме сине-бело-голубые решили усилить давление на оборону гостей. Чем дальше, тем плотнее уфимцы группировались у своих ворот. В результате счет 0:0 продержался вплоть до финального свистка.

По итогам матча «Зенит» сохранил свое главенство в таблице. Следующая игра РПЛ состоится 14 марта: «Зенит» примет на домашней арене команду «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU