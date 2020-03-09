Из-за горящего водорода на заводе «Светлана» эвакуировали 650 человек
Пожар на заводе «Светлана» на территории компании «Энергетик» привел к массовой эвакуации. И причина не в дыме и огне: в 19:40 загорелась водородная станция, которую традиционным способом тушить опасно.
– Давление в системе снизилось до пяти атмосфер, в систему запустили азот, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – В радиусе 500 метров проводилась эвакуация.
В районе завода все спокойно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Подальше от горящей водородной станции отправили посетителей ресторана «Мамалыга» (100 человек), покупателей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Светлана» (150 человек) и работников ООО «Кварц» (400 человек).
– К 22:38 открытое горение локализовали, – добавляют спасатели. – На месте работала передвижная химико-радиологическая лаборатория. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировали.
Перекрытий автомобильного движения у промзоны и какой-либо паники не наблюдали.
На заводе «Светлана» загорелась водородная станция.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU