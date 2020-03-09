2020-03-09T23:19:44+03:00
Происшествия

Из-за горящего водорода на заводе «Светлана» эвакуировали 650 человек

Вспыхнувшую водородную станцию заливали азотом
Анна ПОСЛЯНОВА
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Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе нет.Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе нет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пожар на заводе «Светлана» на территории компании «Энергетик» привел к массовой эвакуации. И причина не в дыме и огне: в 19:40 загорелась водородная станция, которую традиционным способом тушить опасно.

– Давление в системе снизилось до пяти атмосфер, в систему запустили азот, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – В радиусе 500 метров проводилась эвакуация.

В районе завода все спокойно. Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе завода все спокойно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подальше от горящей водородной станции отправили посетителей ресторана «Мамалыга» (100 человек), покупателей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Светлана» (150 человек) и работников ООО «Кварц» (400 человек).

– К 22:38 открытое горение локализовали, – добавляют спасатели. – На месте работала передвижная химико-радиологическая лаборатория. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировали.

Перекрытий автомобильного движения у промзоны и какой-либо паники не наблюдали.

На заводе «Светлана» загорелась водородная станция.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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