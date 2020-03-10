2020-03-10T07:46:49+03:00
Общество

Солнечно и до + 7: Погода в Петербурге 10 марта

Во второй половине дня горожан ожидает небольшой дождь
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник в Петербурге ожидается солнце и только вечером пройдет небольшой дождьВо вторник в Петербурге ожидается солнце и только вечером пройдет небольшой дождьФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Весна с полной силой пришла в Петербург. Длинные, праздничные выходные в городе и Ленинградкой области выдались теплыми и солнечными. В понедельник, 9 марта, жители и гости Северной столицы гуляли по центру, наслаждаясь нежными и теплыми лучами солнца. Короткая рабочая неделя начнется с не менее прекрасной погоды. Во вторник, 10 марта, воздух в городе на Неве прогреется до плюс 7 градусов и только к вечеру пройдет небольшой дождик.

- Ночью температура воздуха в Петербурге не опускалась ниже нуля градусов, поэтому утром во вторник, 10 марта, на улице было немного прохладно, но не морозно. К полудню погода разгуляется и воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозам синоптиков, небольшой дождь может пройти в Петербурге вечером, около 19-21 часов. Других осадков не предвидится.

В целом, вся рабочая неделя ожидается теплой. В среду, 11 марта, также плюс 5-7 градусов, а в четверг, 12 марта, немного похолодает – плюс 3-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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