2020-03-10T08:12:33+03:00
Происшествия

Автомобиль такси перевернулся на крышу в Парнасе

Передняя часть машины превратилась в металлолом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль такси перевернулся на крышу на проспекте Энгельса в ПетербургеАвтомобиль такси перевернулся на крышу на проспекте Энгельса в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Серьезное ДТП произошло на Севере Петербурга. В ночь на вторник, 10 марта, в Выборгском районе города, на проспекте Энгельса, перевернулся автомобиль такси. К тому времени, как случилась авария, дорога была уже пустая, поэтому других участников дорожно-транспортного происшествия нет. Но машина от удара об асфальт пострадала сильно. Об этом автомобилисты рассказали в социальной сети.

- По любому в яму попал. Там весь Энгельса в дырах по колено, перестал по нему ездить, - возмутился один из участников обсуждения.

На видео, опубликованном с места ЧП, видно, что разбираться с последствиями аварии приехала карета «скорой помощи», инспекторы ДПС и МЧС. Пострадавшего водителя поблизости не видно.

На данный момент не известно, находился ли в момент аварии в такси пассажир, а также насколько сильно пострадал сам водитель. Оперативной информации от ГИБДД пока что не поступило.

Такси перевернулось на крышу на проспекте Энгельса в Петербурге .Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ИСТОЧНИК KP.RU

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